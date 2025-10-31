Fotografiaron el edificio del Auditorio Juan Victoria para publicar las imágenes en un libro internacional Lo hizo el fotógrafo de arquitectura italiano, Roberto Conte, que actualmente retrata edificios de hormigón en la Argentina.

Apasionado por la arquitectura modernista y brutalista, y con la ambición de retratar los edificios más destacados del Mundo, el fotógrafo italiano, Roberto Conte, llegó a San Juan para fotografiar el Auditorio Juan Victoria con la intención de publicar estas imágenes en su próximo libro para que ‘el mundo’ conozca su arquitectura. Así lo contó Libana Guzmán, directora de Infraestructura del Ministerio de Turismo, que junto al director del Auditorio, Rolando García Gómez, recibieron al fotógrafo para recorrer el edificio.

Libana Guzmán contó que fue Roberto Conte quien la contactó para contarle sobre el proyecto de fotografiar el edificio del Auditorio Juan Victoria. ‘Me contó que está recorriendo la Argentina para fotografías edificios para su nueva publicación sobre arquitectura moderna minimalista de hormigón, características edilicias del Auditorio. Lo recibimos y acompañamos para que tomara imágenes internas y externas del edificio’, dijo la funcionaria.

Conte ya regresó a Milán, en Italia, donde reside, pero volverá en abril próximo para seguir recorriendo la Argentina en busca de más edificios con arquitectura minimalista en hormigón como el del Auditorio, obra de los arquitectos Carmen Renard, Mario Pra Baldi y Eduardo Caputo Videla, inaugurado en 1970. En su regreso al país se enfocará a recorrer el Norte para completar su viaje y volver a Italia para comenzar a trabajar en la publicación de su nuevo libro que, según dijo, tiene intención de publicar el año que viene y con distribución internacional como hizo con otras obras.

El fotógrafo italiano tiene una importante trayectoria en este tipo de publicaciones. Publicó varias series fotográficas en revistas y sitios web internacionales (CNN, Domus, Dezeen, designboom, Wired y otros) sobre temas como el modernismo de

Belgrado, el brutalismo en Madrid, el modernismo soviético georgiano y armenio. En 2019, publicó un libro titulado ‘Soviet Asia’ sobre la arquitectura modernista soviética en Asia Central, y en 2023 publicó ‘Brutalist Italy’ sobre el brutalismo italiano. Además, colabora con la Academia de Arquitectura de Mendrisio, Suiza, y es ponente habitual en la Universidad Politécnica de Milán.