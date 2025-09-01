[FOTOS Y VIDEOS] San Juan post Santa Rosa: del temporal a las increíbles postales de la cordillera nevada Después de un fin de semana marcado por las tormentas y el frío, este lunes el sol iluminó la provincia que muestra paisajes espectaculares.

El temporal de Santa Rosa este año no dejó nada librado al azar. Con puntualidad casi exacta, el sábado San Juan se vio marcado por el fuerte temporal de lluvia y viento que hizo descender la temperatura más de 20 grados en cuestión de horas. Además del granizo en departamentos como 25 de Mayo.

El domingo no se quedó atrás y se sumó al fenómeno la nieve que sorprendió a los departamentos de Sarmiento y Calingasta principalmente. Pero como todo tiene un final, el domingo por la noche la lluvia cesó y este lunes San Juan amaneció con cielo despejado y un intenso sol que sirvió para apaciguar un poco el frío de la mañana. Con los primeros rayos del astro rey los sanjuaninos se vieron sorprendidos por los impactantes paisajes que ofrece el Oeste sanjuanino: la cordillera cubierta de nieve.

Las redes se ven plagadas de imágenes que los usuarios comparten mostrando las espectaculares postales. San Juan, no lo entenderías…

GALERIA DE FOTOS Y VIDEOS:

