Renato López: “Fue una decisión más bien de tipo político partidaria” El ahora exdirector de la Casa Natal de Sarmiento entiende que su perfil independiente es la razón de la no renovación del su contrato.

Renato López confirmó que ya no es más director de la Casa Natal de Sarmiento. Relató a DIARIO DE CUYO que tenía un contrato con el gobierno nacional por 180 días hábiles. “Recibí una llamada a principio de mes donde me dijeron que no lo iban a renovar al contrato, no me dieron mayores explicaciones, así que simplemente recibí la noticia, la comuniqué al personal de la casa, y bueno, ese plazo se cumplió el día lunes 20 de enero” afirmó López, que dijo que espera poder tener alguna reunión de transición con quien le dijeron será su reemplazante, Lucía González. Entendió que se trata de una decisión tomada desde dentro de la Libertad Avanza.

“Está dentro de sus facultades (terminar el contrato), por lo cual yo no tengo nada que decir más que agradecer la confianza que me brindaron, la oportunidad de gestionar el museo, que ha sido un honor para mí”, aseguró.

Sobre qué provocó esta interrupción de la continuidad, Lopez contó que siempre tuvo “una buena relación” con quienes lo convocaron, específicamente desde la Subsecretaría de Cultura, la licenciada Liliana Varela y la Dirección Nacional de Museos, que es de donde depende la Casa Natal. “Con el secretario de Cultura (Leonardo Cifelli) he tenido una buena relación, cordial, de apoyo mutuo, la decisión fue una decisión más bien de tipo político partidaria, no fue en tanto tomada por consideraciones de índole de gestión cultural, sino más bien de política partidaria que excede a las personas que a mí me convocaron” aseguró López, quien entendió que su perfil de “abogado independiente” pesó en contra en este momento, por encima de su trabajo técnico

“Todo el trabajo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha sido fuera de los partidos políticos, como una persona independiente, tratando de hacer aportes de la sociedad civil para en pos de colaborar con la evolución de la sociedad, de colaborar con el desarrollo de las personas, pero desde un ámbito independiente”, expresó el exdirector que, no obstante, no lo ve como “un ataque personal”. “Me parece que ellos disponen tienen la posibilidad de disponer de esos cargos y buscar perfiles de personas que tengan alguna militancia política, que no es mi caso”.

López dijo desconocer si existió una movida de dirigentes locales para sacarlo, pero dejó entrever un encono.

“Hay declaraciones del diputado Peluc donde dice que yo no he tenido una relación fluida con el Partido Libertario local, pero son las declaraciones que él hace. Yo a él no lo conozco personalmente. Estoy ajeno a las ambiciones de las personas que militan en el partido, mi trabajo fue simplemente gestionar el museo y tratar de cumplir la misión que era poner en un lugar central la figura de Sarmiento porque se lo merece”

“Yo me voy contento, yo le he dicho al personal que he pasado una temporada muy feliz allí con ellos, con un apoyo incondicional, me voy con una muy buena experiencia” cerró el abogado.