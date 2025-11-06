Fuerte sismo con epicentro en Mendoza se sintió en San Juan Un fuerte sismo sacudió la región de Mendoza y se sintió en San Juan, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter se registró este jueves con epicentro en la provincia de Mendoza, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El temblor fue percibido fuertemente en diversas zonas de la región, especialmente en Mendoza y San Juan, lo que provocó una alarma inmediata entre los residentes.

El epicentro del sismo se localizó a unos 16 kilómetros al oeste del Encón, a una profundidad de 129 kilómetros. Aunque el evento sísmico no provocó daños materiales mayores, los habitantes de las provincias afectadas reportaron un temblor fuerte que se sintió durante varios segundos.

El INPRES indicó que la intensidad fue de II a III en la Ciudad de San Juan y en la Ciudad de Mendoza, es decir, fue percibido levemente por personas que se encontraban en reposo o en edificios altos.