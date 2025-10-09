Fuerte sismo de 4,2 grados sacudió el suelo sanjuanino durante la madrugada del jueves El epicentro fue en Valle Fértil, en el límite con La Rioja.

Este jueves 9 de octubre, se registró un movimiento telúrico exactamente a la 1.10 de la madrugada. Según los datos que aportó la página del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) el temblor tuvo una magnitud de 4,2 grados en la escala de Richter.

Además, indicaron que el epicentro fue en Valle Fértil, a 87 kilómetros al noroeste de Chepes, ciudad de La Rioja, con una profundidad de 7 kilómetros.

Finalmente, indicaron que la intensidad en la escala de Mercalli fue de II A III en las cuidades de Jáchal, Caucetes y las capitales de San Juan y La Rioja; de III en Malanzán, Punta de Los Llanos y Chamical, todos departamentos riojanos; de III a IV en San Agustín y Chucuma (San Juan) y de IV en Astica y Las Tumanas.