Fuerte sismo de 5,4° en la Costa Pacífica se sintió en San Juan El movimiento telúrico se registró a las 7.43 de este jueves.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), este jueves 2 de octubre se registró un movimiento telúrico con epicentro en el Océano Pacífico y que se percibió en San Juan.

Los datos que aporta la página indican que ocurrió a las 7.43 y que tuvo una magnitud de 5,4° en la escala de Richter. Además indicaron que el epicentro fue a 108 kilómetros al sudoeste de Coquimbo y a 244 kilómetros al noroeste de Cerro Mercedario, por lo que se sintió en suelo sanjuanino.

Además, detallaron que tuvo una profundidad de 14 kilómetros y su intensidad fue de II a III en zonas de Mendoza y La Rioja; alcanzando el nivel III en Las Flores (Iglesia) y en Calingasta, en San Juan.