Fuerte sismo en San Juan se sintió también en Mendoza El epicentro fue a 56 km del Cerro Mercedario.

En la mañana de este martes, precisamente a las 11:08, se registró un sismo en el sur de San Juan y se sintió en algunas áreas de Mendoza.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico fue de 4.7 grados de magnitud y tuvo una profundidad de 134 km.

El epicentro se ubicó a 56 km al SE de Cerro Mercedario.

La intensidad en la escala de Mercalli Modificada fue de III en Barreal y Uspallata y con menos intensidad en la Capital de San Juan y algunas zonas de Mendoza como Agrelo, Rivadavia y Tunuyán.