Fuerte temblor de 5,5° en Chile se sintió en varios departamentos de San Juan El epicentro fue en la costa chilena, con una profundidad de 15 kilómetros.

Este miércoles 15 de octubre, un movimiento telúrico de 5,5° en la escala de Richter se sintió en San Juan pero tuvo su origen en la costa chilena, según lo que informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

La página digital del organismo confirmó que se percibió en varias zonas de la provincia tuvo su epicentro a 15 kilómetros de profundidad, en la costa de Chile. A 92 kilómetros al sudoeste de Coquimbo, 132 kilómetros al norte de Los Vilos y 205 kilómetros al noroeste del Cerro Mercedario, ubicado en San Juan.

Además, indicaron que en la escala de Mercalli la intensidad fue de III en las ciudades de Mendoza y La Rioja mientras que fue de III a IV en Iglesia, Jáchal y la ciudad calingastina de Barreal.

Finalmente, no detectaron daños ni personas heridas.