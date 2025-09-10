La situación en Ruta Nacional 40 y Calle 11, en San Juan, está siendo afectada por fuertes ráfagas de viento, lo que genera poca visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.
Vialidad Nacional informó de un tramo entre Matagusanos y Talacasto, y también en sectores cercanos a Calle 11, donde se reporta polvareda intensa que impide ver con claridad.
Recomendaciones de Vialidad Nacional y Protección Civil:
– Circular con luces bajas encendidas.
– Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.
– Respetar las indicaciones del personal vial en la zona.
– Estar atentos a posibles materiales de arrastre en los badenes.
Además, hay una alerta amarilla vigente por viento Zonda y ráfagas del sector oeste, que podrían alcanzar hasta 100 km/h en zonas cordilleranas.
VIDEOS: Vialidad Nacional