Fuerte viento Sur ya golpea la provincia En Ruta 40, en el sur, se encuentra la visibilidad reducida.

La situación en Ruta Nacional 40 y Calle 11, en San Juan, está siendo afectada por fuertes ráfagas de viento, lo que genera poca visibilidad y condiciones peligrosas para la circulación.

Vialidad Nacional informó de un tramo entre Matagusanos y Talacasto, y también en sectores cercanos a Calle 11, donde se reporta polvareda intensa que impide ver con claridad.

Recomendaciones de Vialidad Nacional y Protección Civil:

– Circular con luces bajas encendidas.

– Reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.

– Respetar las indicaciones del personal vial en la zona.

– Estar atentos a posibles materiales de arrastre en los badenes.

This browser does not support the video element.

This browser does not support the video element.

Además, hay una alerta amarilla vigente por viento Zonda y ráfagas del sector oeste, que podrían alcanzar hasta 100 km/h en zonas cordilleranas.

VIDEOS: Vialidad Nacional