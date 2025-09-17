Fundame sigue en la búsqueda de fondos para abrir consultorios médicos con atención gratuita: ahora realizará un bingo Esta actividad se llevará a cabo el 11 de octubre y el valor de la entrada será de $5.000.

Fundame continúa trabajando para conseguir concretar el sueño de abrir los propios consultorios médicos para brindar atención gratuita a gente sin obra social. Es por eso que organizó una nueva actividad para recaudar fondos. Se trata de un bingo solidario que se realizará el próximo 11 de octubre. La entrada costará $5.000. Nicolás Lupari, coordinador voluntario de esta fundación que asiste a chicos oncológicos y hemofílicos, dijo que se invita a toda la comunidad a participar de este evento, especialmente a las mamás para que vivan una previa del Día de la Madre con mucha diversión.

Lupari agregó que el bingo solidario se realizará en las instalaciones del Club Banco Hispano, ubicado en calle Paula Albarracín de Sarmiento 109 Sur, Capital. También dijo que el valor de la entrada será de $5.000 y que incluye un cartón para el bingo y una ‘rica’ merienda. ‘Extendemos la invitación a toda la comunidad en general, especialmente a todas las mamás que en su mes podrán compartir con nosotros su solidaridad, en una tarde de mucho juego y muchas risas. También invitamos a todo el comercio a sumarse aportando los premios que ganarán quienes participen de los juegos’, dijo el joven.

Cabe recordar que desde principio de año, Fundame viene realizando diferentes actividades con el fin de recaudar fondos para abrir los consultorios médicos que funcionarán en la misma sede de la Fundación, en el departamento Santa Lucía. Primero realizó la carrera solidaria ‘Por Amor a la Vida’, luego las Ferias Americanas, el primer Mate Bingo y la obra de teatro ‘La Isla’. Ahora le suma el bingo solidario.