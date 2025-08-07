[GALERIA DE FOTOS] San Cayetano convocó a más de 2 mil personas que pidieron por pan y trabajo La procesión tuvo lugar en la siesta de este jueves y recorrió las calles del barrio Parque Industrial. A lo largo del día, cientos de fieles asistieron a las distintas misas en el templo chimbero.

En el día de hoy, como cada 7 de agosto, miles de sanjuaninos celebran el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La fecha conmemora su fallecimiento en 1547 y moviliza expresiones de fe popular, siendo este un santo con una devoción muy arraigada en nuestro país. En la provincia, la comunidad católica se concentra principalmente en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio Parque Industrial donde desde muy temprano, devotos y familias enteras se acercaron al templo para agradecer, rezar y pedir bendiciones.

Si bien hubo actividad durante toda la jornada con misas por la mañana y hasta bautismos, la actividad central tuvo lugar en la siesta cuando se desarrolló la procesión por las calles aledañas al templo chimbero. Según las autoridades hubo más de 2 mil personas que se acercaron para pedirle a San Cayetano por pan y trabajo, o agradecerle favores recibidos.

En lo que resta del día, continuarán las misas, siendo la última a las 20 horas.