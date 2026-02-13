Gracias al aporte de vecinos y estudiantes, 25 de Mayo realizó el segundo envío de tapitas al Garrahan: esta vez fueron 250 kilos Fue en el marco del proyecto ambiental y educativo que puso en marcha el municipio hace dos años.

El corazón metálico gigante que está en la Plaza Santa Rosa, en 25 de Mayo, volvió a colmarse de solidaridad y compromiso ambiental. Gracias al aporte de vecinos y de estudiantes llegó al tope de tapitas de plástico, lo que le permitió al municipio de este departamento realizar el segundo envío de estos elementos al Hospital Garrahan que, en esta ocasión, fue de 250 kilos. Esto fue en el marco de un proyecto ambientalista y educativo que en marcha la comuna y de un convenio que firmó con la Fundación Garrahan con fines solidarios.

Patricia Carmona, asesora del área de Educación de la municipalidad, dijo que en 8 meses se logró volver a llenar el contenedor para realizar el segundo envío de tapitas. Recordó que el primero se realizó en junio del 2025 y que, en esa ocasión, se logró juntar 275 kilos de tapitas.

En la Plaza Santa Rosa, de 25 de Mayo, está el corazón para que la gente deposite tapitas plásticas.

La funcionaria también recordó que ‘Tapitas Solidarias’ es una iniciativa que promueve el reciclado y colabora con la Fundación Garrahan. Se puso en marcha gracias al convenio con la Fundación Garrahan y al concurso escolar para estudiantes secundarios que incluye premios en efectivo para los tres cursos que más tapitas junten, y que aún sigue vigente.

En esta oportunidad los estudiantes que hicieron el mayor aporte de tapitas fueron los de la Escuela Anexo Bartolomé del Bono, que reunieron 15 kilos y obtuvieron un premio de $300.000. Los chicos de la Escuela Secundaria Ramón Barrera juntaron 31,5 kilos y obtuvieron un premio de $400.000. Mientras que los alumnos de la Escuela Secundaria Florencia Nightingale juntaron 150 kilos y obtuvieron el primer premio del concurso escolar de $600.000.

Personal municipal se encargó de embolsar las tapitas para enviar a Buenas Aires.

‘La comunidad toda también se suma a esta iniciativa y se la ve asiduamente depositando tapitas en el corazón que está en la plaza principal del departamento. Tras el segundo envío realizado, hoy se abre una nueva etapa de reciclaje, de empatía y de concretar nuevas metas’, sostuvo Carmona.