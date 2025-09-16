Harán un almuerzo para más de 50 abuelos en situación de calle, solos o sin recursos económicos, y piden colaboración Es Cáritas Desamparados, de Albardón, que continúa con el plan de contención destinado a las personas mayores.

Hasta el 2020 eran infaltables los almuerzos mensuales para los abuelos del departamento. Pero, por la pandemia se dejaron de realizar, aunque no se frenó la ayuda y contención para este grupo atareo. Pero, tras 5 años, vuelven las comidas al mediodía gratuitas para las personas mayores. Como anteriormente, los organiza la gente de Cáritas Desamparados, de Albardón, que pide colaboración con alimentos y regalos.

El objetivo no es sólo brindarles la posibilidad de disfrutar de una comida rica y nutritiva, sino también sacarlos un rato de sus preocupaciones y soledad. ‘Hay muchos abuelos que viven solos porque no tienen a nadie, que la están pasando muy mal económicamente y que se aíslan. Por eso volvemos con los almuerzos el último domingo de cada mes. Los demás días, continuaremos llevándoles una vianda de comida a su casa’, dijo Ángela Flores, presidenta de Cáritas Desamparados.

La mujer agregó que el almuerzo se realizará el próximo domingo 28 de septiembre, en la Unión Vecinal de Campo Afuera, destinado a unos 50 abuelos. Agregó que gracias a las donaciones recibidas podrán prepararles pollo y empanadas, con postre incluido. De todos modos, siguen aceptando donaciones de alimentos que no sólo servirán para este almuerzo, sino también para prepararles las viandas a las personas mayores de Las Tapias y de El Rincón.

Ángela dijo que también se pide colaboración con pequeños regalos para entregarles a los abuelos que asistan al almuerzo. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 2644696343 o acercarse por Cáritas Parroquial Nuestra Señora de los Desamparados. Hasta el 27 de septiembre hay tiempo de donar.