Histórico: un policía veterinario realizó la primera cirugía en la División Canes La intervención fue a Brisca, una Pastor Alemán de ocho años, y resultó un éxito.

Un hecho inédito tuvo lugar en la Policía de San Juan. Por primera vez, un efectivo que además es médico veterinario llevó adelante una cirugía dentro de la División Canes, salvando la vida de una de las perras que integra la fuerza.

El protagonista fue el Oficial Subinspector Carlos Bustos (M.P. 196), quien en julio pasado se enfrentó a un gran desafío: operar a Brisca, una Pastor Alemán de ocho años que presentaba un tumor mamario en el lado izquierdo del abdomen.

La perra fue sometida a una ovariohisterectomía (extracción de útero y ovarios) y una mastectomía (extracción de las glándulas mamarias afectadas). Según indicaron, la cirugía era de carácter urgente y demandó especial cuidado por la edad de la can y la magnitud de la intervención.

Gracias al procedimiento, que se realizó en el propio consultorio de la División Canes, Brisca pudo recuperarse favorablemente. La recomendación médica fue castrarla como parte del tratamiento preventivo, con el fin de evitar futuros tumores y garantizarle una mejor calidad de vida.

Este logro marca un antes y un después para la División Canes, ya que es la primera vez que se concreta una cirugía de este tipo dentro de la dependencia. Desde la fuerza destacaron la dedicación, capacidad y compromiso del oficial Bustos, que además de cumplir con su rol policial, demostró un fuerte vínculo con sus compañeros de cuatro patas.