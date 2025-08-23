Homenaje: colocaron un monolito en memoria a Julia Horn en el ingreso al Cerro Tres Marías Fue por iniciativa del Consulado de Alemania y de la organización Youth for understanding a la que pertenecía la turista alemana que falleció haciendo trekking.

El Ministerio de Gobierno participó de un emotivo acto, realizado por iniciativa del Consulado de Alemania y por pedido de familiares y de la organización Youth for understanding , a la que pertenecía Julia Horn.

En el homenaje se inauguró un monolito, colocado en la entrada del Cerro Tres Marías para recordar a la joven alemana cuyo recuerdo quedó profundamente ligado a San Juan. La obra está acompañada por una placa grabada con un dibujo realizado por ella misma y con palabras elegidas por su familia para honrar su vida:

“En tu sonrisa se refleja la vida compartida, luminosa, llena de alegría y amor. Nos recordás no lamentar la muerte, sino celebrar cada momento que nos regalaste. Siempre en nuestros corazones”.

Durante el homenaje se realizó un minuto de silencio y pronunciaron unas palabras el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé; la ministra de Gobierno, Laura Palma; el presidente del Club Andino Mercedario, Alfredo Cevallos; y el representante nacional de la organización Youth for Understanding, Fernando Stevens.

Como cierre del acto, ellos junto al Cónsul Honorario de Alemania, Andreas Follmer; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubós; representantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad; miembros del Goethe Zentrum San Juan; voluntarios que participaron en la búsqueda y amigos de Julia, depositaron una piedra en el monolito como símbolo de unión con ella y su pasión por la geología y la naturaleza.

El embajador Lamlé destacó que muchas de esas piedras viajaron desde Alemania: “Julia Horn era coleccionista de piedras y en su funeral en Alemania familiares y amigos trajeron piedras para que sean enviadas a Argentina. Muchas de esas piedras están hoy acá y son una muy buena memoria para Julia”.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Laura Palma, remarcó la solidaridad de los sanjuaninos y el valor del homenaje: “Sin duda la tristeza de que no se haya conseguido un resultado diferente es algo que nos va a quedar en el corazón pero tenemos que agradecer el esfuerzo del Club Andino Mercedario, de toda la Policía de la Provincia y de todos los voluntarios porque si algo tenemos los sanjuaninos es que somos realmente muy solidarios y cuando algo pasa todos están ahí prestando colaboración”.

Finalmente, Fernando Stevens subrayó la trascendencia del recuerdo compartido: “Julia ya no está con nosotros pero lo que fue y lo que nos dio con su alegría, su compromiso y su calidez nos pertenece para siempre. Que este monumento nos inspire a mantener viva su memoria”.