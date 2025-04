Hospital de Jáchal: Orrego inauguró nueva Maternidad, Unidad Oncológica y modernización del servicio de imágenes Esto implica mejorar la atención de la población jachallera y a la vez, descentralizar servicios.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de tres obras fundamentales para el fortalecimiento del sistema de salud en el norte sanjuanino: la Maternidad, la Unidad de Oncología para Adultos y la transformación digital del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital San Roque de Jáchal.

Aseguraron que estos avances permiten descentralizar servicios, mejorar el acceso a la salud y elevar la calidad de atención para los habitantes de los departamentos de Jáchal, Iglesia y zonas aledañas.

Acompañaron al gobernador, el intendente de Jáchal, Matías Espejo; ministro de Salud, Amilcar Dobladez, jefa de Zona Sanitaria 3, doctora Ivonne García; director del hospital San Roque, doctor Carlos Páez, directora de Maternidad e Infancia, doctora Lenka Dumandzic, demás funcionarios provinciales.

En este contexto, el gobernado Orrego dijo: “Este hospital, que es el tercero más grande de la provincia y el primero en cuanto a la región, hace un trabajo magnífico. Hoy tenemos la oportunidad de inaugurar dos unidades. Una de ellas está vinculada a algo muy tierno: la posibilidad de que una mamá no tenga que viajar 200 kilómetros, sino que pueda ser atendida aquí, cerca de su familia”.

“Recorro la provincia desde hace mucho tiempo, y lo que siempre hago es escuchar. Siempre digo que no soy el político que más sabe, pero sí creo que soy de los que más aprendió, porque sé escuchar. Ya en 2019, cuando fui candidato a gobernador, me contaban estas necesidades, y en 2023, cuando la gente me dio su confianza, sentí el compromiso de convertir las ideas en acción. Eso es la política: hacer todos los días, transformar los proyectos en realidad”, agregó.

“También inauguramos una unidad de oncología, dedicada a una de las enfermedades más dolorosas. Lo sé bien: perdí a mis dos padres por este tipo de enfermedades. Conozco, desde adentro, lo que significa para una familia contar con atención cercana y de calidad. Por eso es fundamental esta unidad, porque tiene que ver con la sensibilidad y con brindar acceso a muchas mujeres que la necesitan”, dijo.

Para finalizar dijo: “Debo reconocer al ministro, no solo por su vocación por hacer, sino también por la inspiración que tuvo al generar estos proyectos, que hoy son una realidad. Los vamos a llevar adelante con lo mejor que tiene este hospital. Porque sí, tenemos muchos recursos materiales valiosos, pero lo más importante de este hospital, y doy fe de ello, son sus recursos humanos. La calidad humana de quienes trabajan aquí es lo que marca la diferencia”.

Hospital de Día Oncológico

Con la apertura de la nueva Unidad de Oncología, los pacientes adultos con diagnóstico oncológico podrán acceder a tratamientos en su lugar de residencia, evitando traslados a centros de mayor complejidad en la capital provincial. Esta unidad no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también descomprime el sistema sanitario del Gran San Juan.

Características destacadas:

• Destinada a pacientes con tumores sólidos del adulto.

• Cobertura para habitantes de Jáchal y localidades del norte provincial.

• Recursos humanos especializados: médicos oncólogos y equipo de enfermería capacitado.

• Servicios de apoyo emocional y psicológico para pacientes y familiares.

• Equipamiento de última generación: sillones ergonómicos para quimioterapia y cabina de bioseguridad para la preparación de medicamentos.

• Sala de tratamiento especialmente acondicionada.

En San Juan, el 14,8 % de las defunciones se deben al cáncer, siendo el de mama el más frecuente, seguido por el colorectal. La descentralización de la atención oncológica facilita el seguimiento terapéutico, reduce los traslados y garantiza el acceso a la medicación a través del Banco de Drogas del Hospital Marcial Quiroga.

Nueva Maternidad

La flamante maternidad brindará cobertura a más de 7.700 mujeres en edad fértil y permitirá realizar anualmente hasta 250 partos o cesáreas de baja complejidad. Se trata de una obra estratégica para reducir la mortalidad materna e infantil, mejorar el acceso a los controles prenatales y fortalecer el vínculo madre-hijo en los primeros mil días de vida.

Datos relevantes:

• Argentina registra 3,2 muertes maternas cada 10.000 nacidos vivos; en San Juan, la tasa es de 4,1.

• Jáchal e Iglesia se encuentran a más de 160 km de la Maternidad del Hospital Rawson, lo que dificulta la atención oportuna.

• El nuevo servicio evita el traslado a la capital y permite que las embarazadas estén acompañadas en el parto por un familiar.

Infraestructura y enfoque humanizado:

• Se implementó la primera Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) de la provincia, tanto en el ámbito público como privado.

• Las mujeres podrán parir en un entorno íntimo, con bajo nivel de intervención médica, acompañadas por un referente afectivo.

• Las instalaciones cumplen con la Ley de Parto Respetado y con el modelo de maternidad centrada en la familia.

• Dos habitaciones con camas dobles, cunas, sillones y televisión.

• Consultorio de admisión tocoginecológica.

• Más de 30 profesionales conforman el equipo: tocoginecólogos, pediatras, licenciadas en obstetricia, cirujanos, anestesiólogos, enfermeros, bioquímicos y farmacéuticos, entre otros.

Diagnóstico por Imágenes: tecnología al servicio de la precisión y la equidad

La modernización del Servicio de Diagnóstico por Imágenes posiciona al hospital San Roque como un referente en tecnología médica del norte sanjuanino. Los nuevos equipos permiten mejorar la precisión diagnóstica, reducir los tiempos de espera, evitar derivaciones innecesarias y brindar contención a pacientes, especialmente pediátricos.

Logros recientes:

• En 2024 se realizaron 741 tomografías (100 pediátricas) y 5.853 estudios radiológicos (1.500 pediátricos).

• Solo en enero y febrero de 2025 se realizaron 235 tomografías y 908 estudios de rayos X, cifras que reflejan un mayor aprovechamiento del servicio.

Nueva tecnología incorporada:

• Tomógrafo axial computado de alta resolución.

• Mamógrafo digital con tomosíntesis para estudios en 3D.

• Rayos X fijo y rodante digital.

• Sistemas de digitalización y almacenamiento de imágenes.

• Red de visualización de imágenes médicas para interconsultas con especialistas, evitando traslados y garantizando segundas opiniones.

Además, se sumaron 11 profesionales al equipo técnico y médico del servicio, entre ellos un especialista en diagnóstico por imágenes y 10 licenciados y técnicos en bioimágenes.

Con estas nuevas incorporaciones, el Hospital San Roque de Jáchal se fortalece como un centro de salud integral y de alta complejidad para el norte provincial. La decisión política de invertir en salud pública en zonas alejadas de la capital es una apuesta concreta por la equidad territorial y el derecho a la salud de todos los sanjuaninos.