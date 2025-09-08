Hoy inauguran la repavimentación de una ruta clave para la actividad minera en Sarmiento Se trata de la Ruta Nacional 153 que desde ahora lucirá pavimento nuevo a lo largo de 5 kilómetros.

Hoy, el Gobierno dejará inaugurada una obra estratégica para el desarrollo de la actividad minera y calera de la zona de Los Berros, en Sarmiento. Se trata de la repavimentación de la Ruta Nacional 153 que traerá mejoras significativas tanto para la producción local como para el turismo en esta comuna. Desde el área de prensa de la Municipalidad de Sarmiento informaron que acto inaugural será a las 18,30 y estará encabezado por el gobernador, Marcelo Orrego, y el intendente del departamento, Alfredo Castro.

Los trabajos abarcaron aproximadamente 5 kilómetros, divididos en cuatro tramos que conectan la Ruta Nacional 40 con el Puente sobre el arroyo Bofinger (1.800 metros lineales), incluyendo sectores en Cañada Honda (600 metros lineales), Los Berros (2.350 metros lineales) y la zona de las caleras (240 metros lineales), con la rehabilitación de la base granular y la pavimentación correspondiente.

Estos trabajos se llevaron adelante luego del convenio firmado en octubre del año pasado entre el Gobierno de San Juan y Vialidad Nacional, mediante el cual la Provincia asumió el mantenimiento y las mejoras de la avenida de Circunvalación y algunas rutas nacionales. Con una vigencia de 36 meses, el acuerdo permite garantizar un tránsito más seguro y eficiente, incorporando medidas de seguridad como señalización reflectiva y acompañamiento policial.

La inauguración de la obra de repavimentación de la Ruta Nacional 153, según prensa del municipio, se llevará a cabo hoy, a las 18, 30, en Calle 9 de Julio y Ruta Nacional 153, en la localidad de Los Berros. Estarán presentes el gobernador, Marcelo Orrego, y el intendente de la comuna, Alfredo Castro, entre otras autoridades provinciales y departamentales