Imágenes sensibles: vecinos se quejan por el nauseabundo olor de restos de animales carneados que tiran en un descampado Ocurre en la zona de Calle 7 antes de San Miguel, donde cada semana una camioneta descarga estos desechos orgánicos que se pudren en el lugar.

Vecinos de inmediaciones de Calle 7 antes de San Miguel, en Pocito, denunciaron la presencia de restos de animales carneados que desconocidos tiran en el lugar.

El olor nauseabundo alertó a quienes viven más cerca o pasan por la zona y pudieron comprobar que se trataba de restos de patas de cerdo, de chivos y hasta de caballo.

Aseguran que desde hace aproximadamente tres meses todos los fines de semana “una camioneta blanca” llega al lugar y tira su cargamento sin ningún miramiento y generando una acumulación putrefacta que nadie levanta.

En las imágenes compartidas a DIARIO DE CUYO pueden verse los restos desparramados, configurando un panorama escalofriante.