Incendio forestal en Médano de Oro: las llamas rozaron una tragedia en 4 viviendas Gracias a la rápida respuesta de la Brigada Forestal de Protección Civil, el fuego fue extinguido sin registrar víctimas ni daños a viviendas.

Una rápida y exitosa intervención de la Guardia C de la Brigada Forestal de Protección Civil evitó que un incendio forestal de grandes dimensiones provocara una tragedia en el Médano de Oro, departamento Rawson.

El foco ígneo se desató en la zona de calle Punta del Monte, entre calles 6 y 7, hasta Garibaldi, y llegó a poner en riesgo al menos cuatro viviendas cercanas.

Gracias al eficaz accionar del personal de la Guardia C, el fuego fue controlado y extinguido rápidamente. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas ni daños materiales, destacando el profesionalismo de los brigadistas.

Desde Protección Civil recordaron la importancia de mantener limpios los terrenos y evitar quemas no autorizadas, especialmente en zonas rurales y en época de altas temperaturas.