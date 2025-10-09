Informaron cuándo quedará acreditado el pago de Conectividad San Juan de septiembre Este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, está disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de hoy.

Desde el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informaron que el próximo viernes 10 de octubre quedará acreditado en las cuentas de los docentes el pago correspondiente al beneficio de Conectividad San Juan, perteneciente al mes de septiembre de 2025.

En esta ocasión, este incentivo mensual, destinado a acompañar los gastos de conectividad de los trabajadores de la educación, incluirá un incremento del 30% y estará disponible para su retiro mediante cajeros automáticos a partir de la fecha mencionada.

Además, destacaron que pueden retirar el dinero mediante supermercados y estaciones de servicios identificados con el logo Visa – Extra cash.