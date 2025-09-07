Internaron al padre Rómulo Cámpora por insuficiencia cardíaca El reconocido sacerdote fue atendido de urgencia . Aseguran que está estable y de buen humor.

Se conoció hoy que el padre Rómulo Cámpora tuvo que se atendido de urgencia en el hospital Ventura Lloveras del departamento Sarmiento, ya que desde hace un tiempo realiza su tarea pastoral en la Parroquia San Antonio de Padua de Media Agua.

“Presentó síntomas de arritmia y fue diagnosticado con insuficiencia cardíaca” informaron desde el Arzobispado de San Juan y por eso fue trasladado al Sanatorio Mayo para realizar estudios de mayor complejidad.

“Todo sabemos de su buen humor, agradece el interés y las oraciones por su salud. Se encuentra a la espera de resultados y de nuevos estudios médicos para determinar su tratamiento” dijeron desde la institución.

Cámpora cumplió el año pasado 30 años de sacerdocio. Estuvo a cargo de la Parroquia San Juan Bautista (Catedral), tres veces en Jáchal, en Rodeo, en Los Berros y también en Santa Lucía.