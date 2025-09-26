Interrupción de tránsito por obras en Av. Rawson y Av. Córdoba este domingo

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que el domingo 28 de septiembre, entre las 7:00 y las 00:00 horas, se interrumpirá el tránsito vehicular en la intersección de Av. Rawson (este) y Avenida Córdoba, debido a trabajos de reparación en la red de cañerías.

Las tareas se llevarán a cabo de manera conjunta entre la Dirección de Obras del municipio y OSSE, con el objetivo de realizar tareas de mantenimiento y mejora en la infraestructura sanitaria, fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema en la zona.

Se solicita a vecinos, automovilistas y transeúntes circular con precaución y atender a las indicaciones del personal afectado al operativo. En lo posible, se recomienda utilizar vías alternativas para evitar demoras.