Intoxicación en Valle Fértil: se recuperan los alumnos y confirman que fue por la ingesta de empanadas, dijo la directora del hospital Claudia Gelvez confirmó que los chicos que eran parte de un contingente de la Escuela Industrial llegaron deshidratados y lograron estabilizarlos. No tienen aún datos sobre qué germen provocó la descompensación.

La directora del Hospital Alejandro Albarracín de Valle Fértil, Claudia Gelvez, brindó información spbre el estado de salud de los siete alumnos internados tras una intoxicación alimentaria.

“Ingresaron por el servicio de guardia de nuestro hospital con vómitos, dolor de panza, dolor abdominal, diarrea y algunos con fiebre también”, relató en comunicación con Radio Light.

Gelvez confirmó que son 7 los chicos internados. Primero ingresaron cinco durante la tarde y esta mañana 2 más, y fueron “internados porque estaban deshidratados”. Están en observación y “se están recuperando favorablemente”, dijo.

La directora compartió que según lo relatado por los alumnos, que como era un contingente grande, se dividieron para ir a comer a diferentes lugares. El grupo que se intoxicó había comido en el mismo lugar. “Los chicos que presentaron la intoxicación comieron empanadas” , confirmó Gelvez.

Así, aunque ya conocen qué alimento podría haber causado la intoxicación, “todavía no está identificado el cuadro”, se les hizo un laboratorio básico a los internados- dijo- y en las primeras horas se dedicaron a compensarlos. “Después vamos a estudiarlos y todavía no tenemos ningún dato de germen identificado, pero no sería grave”, aseguró.

Respecto a quién se hace cargo de los menores internados, Gelvez dijo que “la escuela ha respondido con los tutores que han viajado entiendo que han sido profes yo estuve en contacto con ellos Y me contaron que habían llegado algunos papás muy preocupados. Pero, a ver, hay papás que no han podido venir y los chicos están muy bien. O sea, los que han venido es porque han podido y han estado acompañando”.

Finalmente, informó que durante el transcurso de este miércoles, los chicos podrían ser dados de alta, si no presentaban nuevos síntomas, además de completar la recolección de material fecal que se solicitó para estudios complementarios.