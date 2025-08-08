Juntada fierrera solidaria en San Martín El próximo domingo un grupo de jóvenes organiza una actividad para recolectar donaciones.

Un grupo de amigos, amantes de las motos, organizó una actividad a beneficio de niños de San Martín y Caucete. Teniendo en cuenta el próximo Día del Niño, realizarán este domingo 10 una “Juntada fierrera- Expo tuning” en el Espacio Verde que tiene San Martín (calles Bahía Blanca y Rawson)desde las 15 horas.

Los asistentes podrán llevar para colaborar ropa y zapatillas para niños y niñas, juguetes nuevos y usados, alimentos no perecederos.

“Lo vamos a donar a la Capilla de Boca del tigre (San Martín) y a un merendero de Caucete” comentó Fernando Silva, administrador del grupo de motos Stunt Do Grau. “Espero que nos puedan ayudar un granito de arena, para que los niños puedan pasar el del niño diferente”.

Para contactar al grupo: 2645404545 (Fernando)