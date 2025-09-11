Una semana con condiciones templadas ya en el epílogo del invierno, es la que viven los sanjuaninos. Valores térmicos bien por encima de los 20° vienen siendo una constante. Hoy y mañana, en torno a los 26°, pero el sábado la máxima llegará más lejos.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para el sábado una mínima 12° y un valor tope que tocará casi los 30°. Una temperatura atípica para la época del año.
Y la jornada tendrá un ingrediente más. Llega viento fuerte, con ráfagas entre 51 y 59 km/h, del cuadrante Sur.
Para el domingo, la máxima se espera que no supere los 23°.