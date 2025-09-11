La “bomba” climática que enfrentará San Juan: temperatura de verano y ventarrón Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para este sábado en la provincia.

Una semana con condiciones templadas ya en el epílogo del invierno, es la que viven los sanjuaninos. Valores térmicos bien por encima de los 20° vienen siendo una constante. Hoy y mañana, en torno a los 26°, pero el sábado la máxima llegará más lejos.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para el sábado una mínima 12° y un valor tope que tocará casi los 30°. Una temperatura atípica para la época del año.

Y la jornada tendrá un ingrediente más. Llega viento fuerte, con ráfagas entre 51 y 59 km/h, del cuadrante Sur.

Para el domingo, la máxima se espera que no supere los 23°.