La cantante sanjuanina Gipsy dejó la escuela por bullying y sus compañeros salieron al cruce: “Es una prepotente” Valentina E. cargó un video a TikTok en el que habló del motivo por el que no va a poder terminar el secundario de manera presencial. Sus compañeros también hicieron su descargo.

Valentina E. es una adolescente sanjuanina que desde hace varios años saltó a la fama por su habilidad en el canto. Bajo el nombre de Gipsy se hizo conocida por dotes artísticos pero hace algunas horas estuvo en el ojo de un huracán por haber denunciado en las redes sociales “acoso escolar”. En el video, explica que por su salud mental dejó de asistir a clases y no va a tener la posibilidad como sus compañeros de terminar “el secundario de manera presencial”.

En las imágenes que cargó en TikTok relata que ha sido desde “muy pequeña”, desde el Jardín más precisamente, blanco de bullying y que cuando llegó al Colegio Cesap pensó que eso iba a cambiar pero empeoró. “He tenido que bancarme mucho. En 4to año me llegaban amenazas a mi casa y me cambié. Cuando entré al principio pensé que era diferente pero me dijeron que era una creída”, explicó.

Su relato se extendió y hasta indicó que por “ser artista” la tildaban de una persona que se había subido “a un poni”. “Yo me peleo con mi novio y se pusieron de su lado solo porque me odiaban a mi. Yo les dije a mis compañeros que me iba y mis supuestas amigas empezaron a decir que ‘menos mal que me iba’ que ‘es una estúpida’ y hablar mal de mi”, sentenció entre lágrimas.

También apuntó contra las instituciones y aseguró que ante estos problemas “las instituciones hacen charlas bonitas para ver si los alumnos cambian y no cambian nada, siguen siendo la misma mierda”.“Esto es tan peligroso y nadie hace nada”, cerró.

Pero el problema no quedó en un simple posteo, ya que los compañeros de la cantante salieron al cruce y hasta una de las alumnas, quien hace dos meses cumplió 18 años, denunció a la madre de Gipsy. En su descargo, la joven mostró que volvía de radicar la denuncia en la Comisaría porque “Soledad Echegaray no sólo expuso mi perfil sino que me trató de gorda”. “Es una mujer de 43 años contra una pendeja de 18 recién cumplidos y ellas hablan de bullying”, expresó la adolescente.

En el arranque, manifestó que Gipsy nunca tuvo un grupo fijo en la escuela y con cada persona que se relacionaba la trataba de “negra o villera” y se excusaba “de que todo era en chiste” pero “así se fue quedando sin amigos”, destacó la joven.

También relató un episodio un tanto confuso con un chico y pese a que remarcó que “este año le di una oportunidad a una amistad con ella”, decidió alejarse como tantos. “Ella expuso a todos nuestros compañeros como que le hicieron bullying y no es cierto. No le dan bola y ella los trataba de manera prepotente“, destacó.

“Ella misma se aisla”, indicó y agregó que tuvo a discusión con una alumna de 4to año. “La empujó y la tironeó cuando se quiso ir. Cuando la llamaron los directivos, hasta los insultó”, expresó.

Finalmente, los posteos de la cuenta que tiene el curso para celebrar el último año del secundario se ha visto empañado por las explicaciones o descargos sobre cómo es el grupo de alumnos de la institución. “Esa chica siempre tuvo problemas con todos, es conflictiva” y “yo también sufrí acoso en mi escuela”, son algunos de los mensajes que aparecen en las redes de ambas partes.

El video y el descargo de sus compañeros: