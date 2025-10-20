La Casa de Sarmiento se convertirá en un observatorio astronómico: enterate cómo participar de la propuesta Habrá una jornada destinada a las escuelas que podrán participar de charlas y de una observación solar.

La Casa de Sarmiento se convertirá en un observatorio astronómico para conmemorar el Día de la Astronomía Nacional. En este marco, ha organizado una propuesta educativa junto al equipo del Complejo Astronómico El Leoncito, pensada especialmente para las escuelas. La participación es con inscripción previa y cupo limitado.

El próximo 24 de octubre, los estudiantes que visiten la Casa tendrán la oportunidad de ‘acercarse al cielo desde la historia, la ciencia y la curiosidad’. Este es el lema de la jornada astronómica que se desarrollará en el lugar, a partir de las 10. Las actividades están destinadas a estudiantes de escuelas primarias y secundarias, y serán los especialistas del Complejo Astronómico El Leoncito, quienes estarán a cargo de las mismas.

Esta propuesta educativa incluye charlas divulgativas, un taller de construcción de espectroscopios y una observación solar por telescopio, si las condiciones climáticas lo permiten. Las escuelas interesadas en participar, deberán inscribirse previamente, ya que hay cupo para 100 chicos. Las inscripciones se reciben por Whatsapp al 2645608476.

El año pasado también se conmemoró el Día de la Astronomía Nacional en la Casa Natal de Sarmiento, con una variedad de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos interesados en el astroturismo y la astronomía. Los asistentes pudieron disfrutar de la observación solar a través de telescopios, lentes especiales y espectroscopios caseros, e incluso aprendieron a fabricar uno de estos últimos.