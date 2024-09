La cúpula de OSSE viajó a Valle Fértil para proponer una serie de soluciones a la falta de agua Obras Sanitarias buscará brindar respuestas al reclamo de vecinos que tomaron la planta potabilizadora de aquel departamento ante la falta de agua y de presión.

Después de conocerse el reclamo de los vecinos de Valle Fértil tomando la planta potabilizadora de OSSE de aquel departamento, sobre el mediodía de este jueves un equipo de Obras Sanitarias viajó hasta aquel departamento para brindar soluciones a la comuna.

Las autoridades dialogarán con los vecinos y propondrán una serie de soluciones para recuperar el servicio de agua y también hacer una serie de obras de fondo que permitan restituir la prestación de un servicio esencial como es el agua potable.

El problema de fondo es la sequía, porque a diferencia de la mayoría de la provincia, en el Valle no se nutre del agua de deshielo y depende de las lluvias o del agua subterránea. Según explicaron los vecinos: ´hace 48 horas que no hay servicio de agua potable, pero el problema lleva varias semanas, ya no sabemos qué hacer´, relató Luis Yañez, vecino de San Agustín, apostado en el ingreso de la planta potabilizadora de Valle Fértil. La falta de agua o de presión, viene siendo un problema recurrente.