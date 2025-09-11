La directora de la Casa de Sarmiento y un fuerte discurso político: “Hoy, más que nunca, civilización o barbarie” La funcionaria nacional, Lucía González, eligió sumar a su participación institucional algunas frases de tinte partidario.

Durante el acto por el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo F. Sarmiento, la directora de la Casa Natal, Lucía González tuvo en su discurso algunos pronunciamientos político partidarios que tomaron por sorpresa a los presentes.

La funcionaria nacional eligió frases contundentes, a tono con la convulsionada escena nacional. Mientras destacaba algunos logros de la gestión de Sarmiento como presidente y su legado agregó una referencia política al asegurar que “20 años de populismo intentaron socavar” ese legado por el que trabajó Sarmiento.

Continuó, después, intercalando un saludo a los maestros en su día o nuevos datos históricos, con el eslogan “la libertad avanza o la Argentina retrocede”, la definición “no hay lugar para la holgazanería” y cerró con un “hoy más que nunca civilización o barbarie”.