“La escapada está cerca”: el misterioso cartel que despertó la curiosidad en las calles de San Juan El mensaje que apareció en las esquinas más transitadas del centro capitalino y generó un sinfín de teorías entre los transeúntes.

Quienes circularon por las intersecciones de España y Avenida Ignacio de la Roza, o por Urquiza y Libertador, seguramente se toparon este jueves con una escena que rompió la rutina del mediodía: jóvenes de pie, en silencio, sosteniendo grandes carteles con una frase tan simple como enigmática: “La escapada está cerca”.

Sin logos, sin marcas y sin contexto, el mensaje se convirtió rápidamente en tema de conversación. Algunos automovilistas bajaron la ventanilla para preguntar de qué se trataba, otros se limitaron a sacar el celular y registrar la postal, mientras que los más curiosos intentaron descifrar si se trataba de una acción publicitaria o de una movida política encubierta.

El “hombre cartel”, figura casi anacrónica en tiempos de redes y pantallas, volvió a ocupar el espacio público con su presencia estática y silenciosa. Su simpleza —en contraste con el bombardeo visual y digital cotidiano— logró lo que pocas campañas consiguen: llamar la atención.

No faltaron quienes recordaron la campaña del “Vuelve”, aquella acción previa al anuncio de José Luis Gioja como candidato a gobernador en 2023, que también jugó con el misterio y la expectativa.

Por ahora, nadie se atribuyó la autoría de los carteles. La incógnita sigue abierta, pero algo es seguro: el mensaje cumplió su objetivo. San Juan volvió a mirar sus esquinas con curiosidad, intentando descifrar qué hay detrás de esa promesa de “escapada” que, según reza el cartel, está cerca.