La Escuela Fonseca, nueve décadas de historia viva Enclavada en el corazón del Barrio Del Bono, este domingo celebra con orgullo y emoción sus 90 años de vida.

La Escuela Primaria Teniente Pedro Nolasco Fonseca, ex Escuela Nº 154, enclavada en el corazón del Barrio Del Bono, este domingo celebra con orgullo y emoción sus 90 años de vida.

“Nueve décadas de puertas abiertas, donde cientos de niños y niñas encontraron no solo conocimientos, sino también valores, afecto y un segundo hogar. Nueve décadas en las que docentes, familias y vecinos caminaron juntos, sembrando sueños y construyendo futuro”, comunicaron desde el establecimiento. “En cada aula, en cada recreo, en cada acto escolar late la memoria de quienes pasaron y dejaron su huella: maestros comprometidos, alumnos llenos de ilusiones y generaciones enteras que forjaron una identidad única, marcada por el respeto, la solidaridad y el amor por aprender”, sigue.

Y cierra: “Hoy, al mirar hacia atrás, sentimos gratitud por el camino recorrido. Y al mirar hacia adelante, renovamos nuestro compromiso de seguir educando con calidad, con el mismo espíritu que nos vio nacer en 1935. ¡Feliz 90 Aniversario, querida Escuela Teniente Pedro Nolasco Fonseca! Que sigas siendo faro de luz, conocimiento y orgullo para toda la comunidad educativa”.

Datos de la fundación de la escuela y de la ubicación en el actual edifico

El Honorable Consejo Nacional de Educación, mediante Expediente N 15172-5-1935, con fecha del 26 de Julio, crea la Escuela Nacional N 154, encomendando su organización a la Señorita Julia Esther Manrique Larrinaga, ejerciendo el cargo de Directora. En su Acta de Fundación, se registra el número de expediente, antes mencionado, con el que fuera creada y la fecha de la primera inscripción realizada, alcanzando 35 niños inscriptos, a través de un censo en Villa Palermo. La misma fue acreditada con la firma de vecinos de la escuela y padres de los primeros alumnos.

Las clases inician el 10 de Agosto de 1935. El local, ubicado en Calle Del Bono, fue cedido gratuitamente, en un principio y por un año, por el Sr. Domingo A. Elizondo. Posteriormente fue alquilado por un total de 1oo pesos de Moneda Nacional, al mes. El espacio destinado a la escuela estaba compuesto por dos salones y un patio sin baño, fuera de condiciones, que eran ruinas de la Capilla y el comedor del antiguo Colegio Don Bosco.

Ruinas de la Capilla y el comedor del antiguo Colegio Don Bosco.

Hacia 1937, se incrementa la población escolar y comienza a funcionar en dos turnos. Ya en 1939, la institución cuenta con la Directora, el personal de servicio y todos los docentes para cubrir los cargos de Primer a Cuarto Grado. También con la Sociedad Cooperadora, que realiza acciones y adquiere un piano para la escuela. Llegado el año 1944, la escuela ha crecido y completado sus grados, pero el acontecer del Terremoto de 1944, queda destruida por completo.

Por acción de la directora y vecinos representativos del lugar, como el Sr. Del Bono, se solicita a Obras Sanitarias de la Nación que ceda los galpones ubicados en un local en la Calle Del Bono y después de reuniones con funcionarios en Buenos Aires y autoridades del Municipio de Desamparados, se logra el cometido.

Hacia diciembre del año 1951, se finaliza la construcción del nuevo edifico, y se inaugura el 8 de Marzo de 1952, con el personal de la escuela, vecinos del lugar y la Comisión Directiva de la Sociedad Cooperadora.

MIRA TAMBIÉN Clima en San Juan: así estará el tiempo este domingo 10 de agosto

Hoy la que nació como una escuela de Jornada Completa, la primera escuela primaria con orientación agropecuaria y taller rural, cuenta con media hectárea de campo, que muchos años atrás fue donado por un vecino a la escuela primaria para que los alumnos pudiesen realizar sus prácticas agrícolas.

El lunes 3 septiembre de 2018 se inauguraron las obras de ampliación y refuncionalización de la escuela Fonseca, que ahora tiene una población de aproximadamente 300 alumnos, divididos en dos turnos.

Habilitan obras de refuncionalización de la escuela.

Datos de Imposición del Nombre: Teniente Pedro Nolasco Fonseca

La escuela lleva su nombre por Decreto N 1512, con fecha del 12 de septiembre de 1968. En tal Decreto, el Presidente del Consejo Nacional de Educación, Sr. Jorge E Oliver, expone: “Es fundamental que lleve el frontispicio de una escuela, el nombre de esos héroes ignorados que posibilitaron con su quehacer y con sus vidas, la grandeza de la Patria que hoy gozamos”.