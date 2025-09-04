La historia de la joven sanjuanina que busca a su padre biológico y pide ayuda Una joven de 23 años de 9 de Julio lanzó una búsqueda pública en Facebook para dar con su padre biológico, Juan Cruz, a quien nunca conoció.

Una conmovedora historia salió a la luz en San Juan a partir de la publicación de una joven en el grupo de Facebook “DONDE ESTÁS?”, un espacio dedicado a la búsqueda de familiares y raíces biológicas. Se trata de Sol Martínez, una chica de 23 años oriunda de 9 de Julio, que decidió hacer público su deseo de conocer a su padre biológico.

En su posteo, Sol compartió una foto de su madre y de una camioneta que pertenecía a su progenitor. Según contó, su papá se llama Juan Cruz, tendría entre 50 y 60 años, es de estatura baja, calvo y de tez blanca. La información que maneja indica que sería oriundo de Rivadavia, en la zona de Desamparados, y que se habría desempeñado laboralmente en Veladero, la mina ubicada en Iglesia.

“Estoy buscándolo… quiero conocerlo”, escribió Sol en la publicación. También aclaró que su madre, Ivana Martínez, podría reconocerlo de inmediato si viera una foto actual, ya que lo conoció personalmente en su juventud.

La joven contó que nació el 22 de noviembre de 2001, y que toda la vida supo el nombre de su padre, aunque recién ahora decidió emprender la búsqueda. “Si alguien puede ayudarme, comenten acá por favor, gracias”, pidió en la publicación que rápidamente generó repercusión en la red social.

La historia despertó empatía entre los usuarios del grupo, donde muchas veces las búsquedas terminan en reencuentros familiares que emocionan a toda la comunidad.