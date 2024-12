La historia de la marplatense que le transfirió por error $100.000 a una sanjuanina y recuperó el dinero: “Gente con valores” Nazarena Guzmán contó que una "s" provocó que enviara una importante suma de dinero a una mujer de Rivadavia por equivocación pero destacó la buena fe de la sanjuanina.

Nazarena Guzmán asegura que le volvió el alma al cuerpo luego del buen gesto que tuvo una sanjuanina. Ella es de Mar del Plata y por error le envió $100.000 a Nancy Díaz, una sanjuanina, quien tiene un almacén en Rivadavia. Pero hubo final feliz y la marplatense consiguió recuperar su dinero “gracias a los valores que tiene la gente de San Juan”.

Narazerna se contactó con DIARIO DE CUYO para contar el buen accionar de Nancy y destacar los valores de la mujer oriunda de Rivadavia. En este sentido, dijo que no tiene cómo compensarla y que se le ocurrió que todos se enteren de lo ocurrido para que vayan a su almacén a comprarle. “Yo debía hacer una transferencia para pagar el alquiler y me equivoqué en una ‘s’. Cuando quise cancelar, de los nervios coloqué ‘enviar’. Al consultar qué podía hacer con su banco y el del destinatario, se enteró que todo quedaba en manos de la buena voluntad de la sanjuanina: “Ellos no podían darme datos ni hacer nada. Por eso busqué en Facebook y le escribí a todos los perfiles que encontré”.

También dijo que trató de deducir la edad por el número de CUIL y halló a una mujer que coincidía con todos los datos. “Le escribí y al tiempo me contestó. Me volvió el alma al cuerpo porque no dudó en devolverle el dinero. Yo le envié todos los comprobantes porque podría haber pensado que era una estafa”, destacó.

Asimismo, dijo que Nancy tiene su negocio en calle Vázquez 1054 Norte, en Rivadavia, y que le contó que pese a su almacén “está haciendo una changa en un auto viejo que tiene llevando perros a bañar porque no le alcanza y ahora se le había roto. Me dijo que ella aunque esté pasando está necesidad nunca se quedaría con algo ajeno”.

Para finalizar sostuvo que “la verdad que me gustaría estar en otra posición económica y retribuir su acto pero ahora estoy en una mala racha. En la vida todo vuelve, sé que va a tener su retribución”.