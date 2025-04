La historia de “Pachy”, el adolescente sanjuanino que es furor por hacer jueguitos con una naranja Ian Leiva Zabala tiene 13 años y se ha convertido en la sensación del momento entre sus pares por hacer "jueguitos por cada día del año hasta llegar a los 365".

Diego Maradona haciendo jueguitos con una pelotita de tenis; el espectáculo que muchos amaban ver en cada entrada en calor del Diez. La imagen de él dominando diferentes objetos con sus pies recorrió el mundo entero y mirarlo era un placer inigualable porque lo realizaba con total naturalidad. Varios se inspiraron en él a la hora de hacer un desafío similar y es el caso del adolescente sanjuanino Ian Leiva Zabala, de 13 años, quien comenzó con un juego en las redes y ahora es un reto personal cumplir con cada día que pasa del año hasta llegar a las 365 payanitas en total.

Su mamá Valeria (42) contó que todo arrancó en el 2024 cuando se propuso conseguir 10 mil seguidores. “Como cualquier adolescente tiene redes sociales pero nosotros controlamos todo lo que hace. Nos pidió permiso para prometer que si llegaba a diez mil seguidores se rapaba. Cumplió con eso y un día se le ocurrió hacer jueguitos para subirlo en su perfil. Pero cuando estaba por empezar el 2025 quiso sumarle una dificultad, hacer uno por cada día del año”, resaltó.

Los días iban pasando, los seguidores se entusiasmaban con su reto, pero él quería innovar en cada video para no aburrirlos con lo mismo de siempre. Fue así cómo les consultó a sus seguidores qué querían ver y ellos le respondieron que intentara con diferentes objetos, que los saludara o que lo hiciera en lugares icónicos, por ejemplo.

“Lo hizo con una pelotita de tenis, con una bocha de hockey, con un pomelo, con un tomate, con un peluche y con una naranja. Con la última se sintió más cómodo y de ahí fue sumando los días”, expresó su mamá orgullosa, quien agregó entre risas que es cómico verlo en la verdulería eligiendo la fruta.

Pachy, como le dicen cariñosamente desde que estaba en la panza, es el primero de tres hermanos; actualmente vive en Mendoza y su lugar de preferencia para jugar al fútbol es de 5. Pasó por varios clubes, ya que su papá Darío (42) es gendarme y junto a su familia ha vivido en varias provincias; hoy por hoy viste los colores de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Siempre se imaginó corriendo detrás de una pelota pero lo que no pensó fue en la repercusión que tuvieron sus videos. Ahora todos los adolescentes de diferentes equipos de fútbol lo convocan para que haga jueguitos en su institución. “La primera vez que lo llamaron fueron chicos de Los Andes Talleres. Salió de entrenar, tuvimos un percance y llegamos tarde pero lo esperaron. Fue una locura cómo lo recibieron”, destacó su mamá.

En sus últimos posteos, muestra que estuvo en la Villa Hipódromo y en Estudiantes Sanjuaninos haciendo sus habilidades. Aunque lo insólito ocurrió camino a la Difunta Correa, cumpliendo como promesantes: lo reconocieron y le pidieron fotos. “Él es consciente de que esto puede ser momentáneo y entiende que nosotros debemos cuidarlo de las redes. Así como hay comentarios muy bonitos sobre lo que hace, hay personas que lo agreden sin motivo alguno. Afortunadamente, es muy bueno y esto lo toma como una diversión. Le hacemos saber que el estudio y el deporte están primero”, resaltó.

Su familia es netamente sanjuanina pero hace tres años que reside en Mendoza y como visitan frecuentemente la provincia, hay clubes como Aberastain y Caucete que se han anotado en la lista de espera para recibirlo y que haga sus maravillas. “Hay chicos que hasta le han llegado a pedir la naranja que lleva”, sostuvo con humor Valeria, quien también lo acompaña Ian con sus hermanos Bastian (10) y Alma (6).

Pachy no sólo visita a los clubes sino también se calza la camiseta y hasta ha logrado que rivales se unan para hacerle hinchada. Es fanático de Boca, de San Martín y ama a Leo Messi, como así también al influencer Gero Arias, quien se volvió famoso por hacer 366 dominadas en el Obelisco ante una multitud de seguidores. Los referentes que lo motivan a continuar con su desafío. “Lo he visto emocionado porque el Colo Barco miró un video suyo o sus compañeros etiquetan a jugadores que le ponen ‘like’ a sus publicaciones”, enfatizó y recalcó una vez sobre esta diversión que no sólo lo está haciendo viral sino que lo está haciendo conocer infinidad de amistades.