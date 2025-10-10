La Legislatura aún no trata dos proyectos de ley que ingresaron hace más de un año sobre un tema prioritario para madres que tienen un parto prematuro Lo presentaron diputadas del PJ y plantean extender de 5 a 12 meses la licencia por maternidad en caso de nacimientos pre-término, en el ámbito de la administración pública y la docencia.

Anualmente se producen en el mundo 15 millones de nacimientos pre término, que representan más del 10% del total de nacidos. Esto constituye el principal determinante de morbilidad y mortalidad neonatal, con consecuencias para la salud a largo plazo. Gran parte de estos recién nacidos requieren cuidados especiales. Por lo expuesto, es fácil deducir que la exigencia que tienen las madres de bebes prematuros es mucho mayor que la de aquellas madres cuyos niños nacieron a término. Estos son algunos de los fundamentos de los proyectos de ley que hace más de un año ingresaron a la Legislatura y que aún no fueron tratados, y que busca una extensión de la Licencia de Maternidad por nacimiento de hijos prematuros. Stella Maris Caparrós, una de las diputadas del PJ autora de los proyectos, insistió en la necesidad de que se traten.

En la última sesión de la Cámara de Diputados que se realizó el jueves pasado, Stella Maris Caparrón pidió ‘moción de preferencia’ para que en la próxima sesión se traten los proyectos de extensión de la Licencia por Maternidad para madres de bebés prematuros, ya que ingresó al recinto en agosto del 2024 y aún sigue sin ser tratado. Pero no tuvo quórum.

“Es prioritario que se traten estos proyectos que modifican el artículo sobre la Licencia de Maternidad en las leyes 536-A (Administración Pública) y 533-H (Docencia). Lamentablemente rechazaron la moción de preferencia. Son muchas las madres que pasan por una situación muy angustiante ante el nacimiento prematuro de sus hijos, y que necesitan más tiempo para atenderlos y cuidarlos”, dijo la diputada a DIARIO DE CUYO.

Actualmente, la ley establece una licencia con goce de haberes por el término de ciento veinte días corridos (120), debiendo iniciarse por lo menos 30 días antes de la fecha probable de parto diagnosticada, en el ámbito de la docencia y de la administración pública. Y los proyectos de modificación presentados el año pasado establecen que, en caso de parto prematuro de bajo riesgo, ese período se extienda a cinco (5) meses a partir del alta hospitalaria del bebé; mientras que en caso de nacimiento prematuro de alto riesgo, la licencia se extienda a doce (12) meses.

La diputada Caparrós agregó que el parto prematuro es una cuestión que trasciende lo sanitario, con un gran impacto familiar, social y económico, que genera en el bebé complicaciones a corto y largo plazo por lo que requiere cuidados intensivos y hasta por más de un año. “Una madre no puede retomar el trabajo con la angustia que provoca esta situación y muchas no pueden dejar de trabajar, es por este motivo que es necesario contar con más días de licencia con goce de sueldo. Insisto en la necesidad de tratar al menos estos proyectos”, sostuvo la legisladora.