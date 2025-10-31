La municipalidad de Capital continúa con obras de la infraestructura vial A través de un convenio con OSSE y Vialidad Provincial, se avanzó en la reparación integral de la calzada de calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Dirección Provincial de Vialidad y OSSE firmaron un convenio para la reparación integral de la calzada de calle Entre Ríos.

En el marco de un trabajo articulado, los tres organismos suscribieron un convenio destinado al mejoramiento de esa arteria en el tramo comprendido entre Pedro Echagüe y Maipú.

La obra contempla la demolición total de las losas existentes y su levantamiento, tareas que estarán a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad. Posteriormente, OSSE realizará el relleno de base y subbase y la revisión completa de las redes de agua y cloacas, asegurando el correcto funcionamiento de todas las conexiones.

Una vez finalizadas estas etapas, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan ejecutará la restitución de la carpeta asfáltica, cubriendo una superficie aproximada de 1.200 m².

Este trabajo conjunto refleja el compromiso de las instituciones por mejorar la infraestructura urbana, garantizando mayor seguridad y comodidad para los vecinos y quienes transitan diariamente por la zona.