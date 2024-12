La Municipalidad de la Capital evalúa desprenderse del Teatro Municipal en 2025 El edificio es alquilado por el municipio capitalino y el contrato vence en febrero próximo. César Aguilar, jefe de Gabinete dijo que analizan otros lugares donde podrían trasladar las actividades municipales en caso de no renovar.

En el año 2008, la Municipalidad de la Capital se hizo cargo del Teatro Municipal. El edificio abrió sus puertas el 24 de junio de 2008 para revivir la magia de la sala creada hace más de 60 años y que resistió el terremoto del ´44. A 16 años de esa reapertura, ahora el municipio capitalino evalúa desprenderse del edificio ubicado en el corazón de la Ciudad e incluso ya analiza trasladar sus actividades a otros sitios.

“Estamos evaluando si continuamos o no con el alquiler del teatro. Razones hay muchas pero principalmente porque no cuenta con salida de emergencia y no podemos habilitar una salida hacia una propiedad privada. Además, existen problemas edilicios que debemos resolver con los propietarios”, expresó César Aguilar , jefe de Gabinete del municipio en una entrevista brindada a Radio Sarmiento este martes.

El Teatro se encuentra alquilado por el municipio y el contrato vencerá el 28 de febrero de 2025. “Tomamos un contrato ya iniciado y estamos estudiando la renovación o no. El teatro tiene algunos problemas edilicios, en las instalaciones sanitarias y los camarines, que no están en condiciones adecuadas. Además, los baños necesitan mejoras urgentes porque compartimos la estructura con el hotel. Tenemos que acordar qué parte de la inversión hacemos nosotros y cuál le corresponde a los propietarios. Hay que solucionar el tema de la salida de emergencia y otros problemas edilicios, y de ahí tomaremos la decisión de continuar o no con el alquiler. Más allá de evaluar la renovación, el lugar debe tener la salida de emergencia y todas las condiciones edilicias como corresponde”, sostuvo.

¿Dónde trasladarán las actividades del municipio? El funcionario expresó que las alternativas las encabezan algunas salas en escuelas a través de convenios con el Ministerio de Educación.