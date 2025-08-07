La Municipalidad de Rivadavia y Rotary International firmaron un convenio para potenciar acciones comunitarias El Rotary puso a disposición su red de clubes, proyectos y recursos para fortalecer esta nueva etapa de trabajo conjunto.

La Municipalidad de Rivadavia firmó un importante convenio de colaboración con el Distrito 4851 de Rotary International, en un acto encabezado por el intendente Sergio Miodowsky y el gobernador rotario Leonardo Mangoldt. El acuerdo establece las bases para trabajar de manera conjunta en las siete áreas de interés de Rotary International, orientadas a generar acciones de impacto en beneficio de la comunidad.

Durante el encuentro, el jefe comunal reafirmó su compromiso con la articulación público-privada, destacando el rol fundamental de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo local. En esa línea, se valoró especialmente el trabajo territorial del Rotary Club Rivadavia y el compromiso de sus socios, como actores claves en la construcción de una comunidad más solidaria y participativa.

Por su parte, el Distrito 4851 de Rotary puso a disposición su red de clubes, proyectos y recursos para fortalecer esta nueva etapa de trabajo conjunto.

En ese marco, el intendente Miodowsky fue distinguido como Socio Honorario del Rotary Club Rivadavia, en virtud de su compromiso con el bien común y su impulso a la conformación de alianzas estratégicas para el desarrollo local.

Participaron también de la firma la presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Correa, y los secretarios municipales de Hacienda, Osvaldo Martín; de Obras, Mario García; de Servicios, Daniel Gatica; y de Gobierno, Fanny Juárez.