La parroquia de Zonda vende empanadas para arreglar el techo del salón que dañó el temporal de Santa Rosa Con esta estrategia lograron arreglar parte del techo del templo que también tenía filtraciones.

La comunidad religiosa de la Parroquia Sagrada Familia, en Zonda, reza para que no vuelva a llover, al menos por ahora. Tiene la esperanza de poder terminar de conseguir los fondos para arreglar el techo del salón parroquial que quedó muy dañado tras el último temporal de lluvia. Comenzó con la venta de empanadas con este objetivo, estrategia que sirvió para arreglar parte del techo del templo que también se llovía. Genoveva Aciar, del grupo ‘Amigos de la Parroquia’, dijo que ya se pueden encargar empanadas para mañana.

Genoveva dijo que con el último temporal de lluvia, la parroquia se llovió por el mal estado del techo. Y que con la venta de empanadas lograron recaudar fondos repararlo. Y que ahora buscan hacer lo mismo con el techo de este salón que se construyó en el 2011. ‘Lo tenemos que arreglar urgente porque allí realizamos nuestras reuniones y las demás actividades de la parroquia como las clases de catequesis para los niños. Y si vuelve a llover tememos que se arruinen los hermosos murales que hay en su interior y que se arruine el machimbre de madera del techo’, dijo la mujer.

El arreglo del ala derecha y del ala izquierda del techo del templo se logró gracias a la colaboración de los fieles que donaron los materiales para la obra. El grupo sólo tuvo que hacerse cargo del pago de la mano de obra. Ahora no cuentan ni con materiales ni dinero para pagar por el arreglo del techo del salón parroquial por eso comenzaron con la venta de empanadas y de pasteles durante los fines de semana. ‘Las empanadas las hacemos también gracias a la ayuda de la gente. Para las de este fin de semana nos donaron 7 kilos de carne molida, el ingrediente más caro. Nosotros tuvimos que poner lo demás’, dijo Genoveva.

Los interesados en colaborar con el grupo ‘Amigos de la Parroquia’ y comprar empanadas mañana, pueden hacer la reserva desde hoy a los teléfonos 2645040246 ó 2644003450. También pueden acercarse por la parroquia. La docena cuesta $5.000. Quienes quiera colaborar con dinero, pueden realizar una transferencia al Alias: ‘geno.aciar’, cuenta que pertenece a Genoveva Aciar.