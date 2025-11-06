La Policía sorprendió a los alumnos de una escuela de 25 de Mayo con regalos, educación y recreación Personal de la Fuerza visitó la Escuela Marie Curie para entregar donaciones y mostrarles a los chicos los trabajos que realizan las diferentes áreas.

La Policía de San Juan continúa con la propuesta de visitar las escuelas de la provincia para mostrarles a los chicos los trabajos que realizan en las diferentes áreas con el objetivo de generar confianza y un mayor acercamiento a la comunidad. En este marco visitaron la Escuela Marie Curie, en el departamento 25 de Mayo, donde entregaron donaciones, realizaron exhibiciones y enseñaron educación vial.

La presencia de la Policía revolucionó a los alumnos de la Escuela Marie Curie durante toda la jornada y desde que comenzó hasta su finalización. El ingreso de la Banda de Música, de la Fuerza, entusiasmó a toda la comunidad educativa. Es que no sólo tocaron marchas tradicionales, sino también algunos temas populares y también folclóricos que encendieron el baile. Alumnos, docentes y efectivos policiales se divirtieron bailando zambas y chacareras.

La diversión y el asombro de los chicos se potenciaron cuando entró en acción la división Bomberos. Los alumnos pudieron vestir los trajes y cascos de estos uniformados y observar de cerca los elementos que utilizan para combatir los incendios o intervenir en rescates. Pero, en entusiasmo de toda la comunidad educativa creció aún más cuando le toco el turno a la División Canes. Los alumnos, especialmente los de Nivel Inicial, disfrutaron a pleno de los diferentes ejercicios que realizaron los perros de la Fuerza.

La educación también tuvo lugar en esta visita, ya que uno de los objetivos de la Policía también es generar conciencia en los niños sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. En este contexto personal del área de Educación Vial instaló una pista con señales viales que los chicos pudieron recorrer usando vehículos de cartón para aprender sobre señalización y el respeto de las normas de circulación.

La visita de la Policía culminó con la entrega de donaciones. El personal policial le entregó a la escuela pelotas y demás elementos para las prácticas deportivas.