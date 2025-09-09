La pre-primavera en San Juan tendrá una jornada marcada por fuerte viento: las ráfagas podrían superar los 70km/h Con una máxima de 25°C, el Servicio Meteorológico prevé la presencia de viento del sector sureste este miércoles.

El clima primaveral se tomará un descanso. Según lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional este miércoles la jornada estará marcada por un fuerte viento del sector sureste que luego rotará al sur, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Según el SMN, este miércoles la máxima se ubicarpa en 25°C, con viento predominante en toda la jornada, por la mañana con ráfagas que van de los 51 y 59 kilómetros por hora, pero que se intensificará por la tarde, con ráfagas que vban entre los 70 y 78 km/h. Por la noche, el viento rotará al sector sur pero la intensidad disminuirá y se prevé que las ráfagas no superen los 50 km/h.

Para jueves y viernes el pronóstico marca máximas de 24°C y 26°C, respectivamente.