La primavera se celebró en el norte de San Juan con el Septiembre Vibra Joven En la ciudad del norte, los jóvenes jachalleros festejaron su día en compañía y actividades organizadas por el Municipio

Así se celebró el Festival de Juventudes “Septiembre Vibra Joven” en Jáchal, ayer sábado 20 de septiembre, desde horas del mediodía hasta las 19 en el Vivero Municipal.

Con una gran convocatoria de jóvenes y familias, el encuentro de este año tuvo su festejo en una jornada con música en vivo, actividades recreativas y espacios de participación pensados especialmente para celebrar el Día del Estudiante y dar la bienvenida a la Primavera.

El acontecimiento ofreció música con las pistas de DJ’s locales, la presentación de Blito y CH Rap, el tributo a los Redondos por parte de la banda “Oktubre” y un cierre a puro ritmo con King of Banana, que puso a bailar a todos los asistentes a pura cumbia con todos sus éxitos.

Además, los jóvenes participaron en juegos y dinámicas organizadas por las áreas municipales de Salud, CECOIF, Empleo y Deportes, donde pudieron ganar premios compartienfo diferentes acciones.

En el marco del festival, también se llevó adelante la premiación del concurso “Miradas que transforman”, que tuvo como ganadores a:

* 1° lugar:Promo NHIPSA de la Epet N°1 de Jáchal.

* 2° lugar: Promo SEFEX de la Escuela Manuel Belgrano.

* ⁠3° lugar: Promo NEPSA del CENS Hebe Figueroa.

El intendente Matías Espejo estuvo presente durante la celebración y expresó: “La energía y el entusiasmo de la juventud jachallera son nuestra inspiración. De ahora en más, serán ustedes, los jóvenes, quienes propongan y definan las actividades que quieren vivir en estas fechas tan importantes”.