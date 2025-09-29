La primera entrega de netbooks a alumnos de San Juan en 10 fotos 756 niños de ocho escuelas de Pocito, recibieron hoy su computadora y el acto fue una fiesta.

Este lunes en el Estadio Multipropósito Vicente Alejo Chancay se realizó el acto de entrega de las primeras netbooks del programa “Maestro de América, cultivando el futuro” que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Juan.

En esta primera etapa recibieron las computadoras 756 estudiantes de 5.º y 6.º grado de 8 escuelas primarias del departamento Pocito.

La jornada comenzó temprano con un desayuno y luego de que llegaron las autoridades comenzó el acto que encabezaron el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, además de la ministra de Educación Silvia Fuentes, que fue una de las oradoras.

Un grupo de arte circense fue el encargado de amenizar la mañana para los chicos, algunos maravillados con los malabares y los artistas en zancos.

El cierre llegó con música y miles de papelitos plateados y serpentinas cayendo sobre los alumnos.

Fotos: Daniel Arias.