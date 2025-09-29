Este lunes en el Estadio Multipropósito Vicente Alejo Chancay se realizó el acto de entrega de las primeras netbooks del programa “Maestro de América, cultivando el futuro” que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de San Juan.

En esta primera etapa recibieron  las computadoras  756 estudiantes de 5.º y 6.º grado de 8 escuelas primarias del departamento Pocito.

La jornada comenzó temprano con un desayuno y luego de que llegaron las autoridades comenzó el acto que encabezaron el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, además de la ministra de Educación Silvia Fuentes, que fue una de las oradoras.

 

entrega-nebooks-color-14-728x485
El vicegobernador Fabián Martín saludó a los niños.
entrega-nebooks-color-13-728x485
Uno de los artistas circenses saludó al gobernador.

Un grupo de arte circense fue el encargado de amenizar la mañana para los chicos, algunos maravillados con los malabares y los artistas en zancos.

El cierre llegó con música y miles de papelitos plateados y serpentinas cayendo sobre  los alumnos.

 

entrega-nebooks-color-7-728x485
Los Cuerpos de bandera de las 8 escuelas estuvieron presentes.

 

entrega-nebooks-color-10-728x485
La pirotecnia fría sorprendió a los chicos.
entrega-nebooks-color-8-728x485
Como en toda fiesta, no faltó un poco de maquillaje artístico.
entrega-nebooks-color-9-728x485
Los chicos se mantuvieron entretenidos con los animadores.
entrega-nebooks-color-6-728x485
Feliz, con su nueva compu.
entrega-nebooks-color-1-728x485
Orrego destacó el acceso de todos a una computadora.

 

Fotos: Daniel Arias.

 

