La provincia de Misiones se muestra en el cruce de las peatonales de San Juan Con degustación de productos regionales, animación y regalos, la provincia del Litoral busca acercarse a los sanjuaninos. El stand estará también esta tarde.

La provincia de Misiones desembarcó en San Juan para realizar promoción turística. El cruce de las peatonales en Capital fueron el lugar elegido para conquistar a los sanjuaninos y mostrar las bondades de sus productos, su cocina y sus paisajes. Esta tarde estarán de 16 a 19.

Con una parrilla humeante, chipá calentitos y degustación de pakú a la parrilla, por un lado, y con productores de yerba, flores y de productos con citronella explicando los procesos, la peatonal tomó otro color. Aún con la fría y nublada mañana que les tocó a los misioneros, lograron traer algo de la exhuberancia de su tierra a estas latitudes. Además un animador amenizó la visita con preguntas al público y algunos regalos promocionales.

Los sanjuaninos que pasaron por el lugar, aprovecharon el intercambio con los visitantes venidos de una provincia tan lejana y no tardaron en aparecer las coincidencias- sobre todo a través del mate y los gustos- o coloridas diferencias sobre cómo se acentúa el rico bollito de queso y almidón de mandioca.

“Nosotros tenemos de nuestro lado a los paraguayos, de dónde son los originales, así que le decimos chipa” dijo haciendo énfasis en la primera sílaba Ramiro Rodríguez Varela, subsecretario de Turismo de la provincia de Misiones sumando a la divertido cruce entre sanjuaninos y misioneros.

El funcionario explicó que desde hace tiempo vienen trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo de San Juan y que llegaron con más de 15 tours de operadores turísticos al Foro Internacional de Turismo que se realiza en la provincia este fin de semana.

“Con Juan Castañares generamos un vínculo en los encuentros de turismo en la FIT y empezamos a trabajar esta idea de Destinos Cruzados, donde ellos nos visitaron a nosotros hace unas semanas e hicieron la promoción turística de San Juan allá, conocieron nuestro equipo de tour operadores y hoy nosotros estamos viniendo acá a hacer esta activación de promoción en vía pública” dijo a DIARIO DE CUYO Rodríguez Varela.

“Nuestra idea es hermanar al sector privado de ambas provincias y que así se desarrolle la oferta, que allá se desarrollen la oferta también para venderse aquí y que quien esté vendiendo como destino Misiones también sirva de receptivo al que está comprando y vendiendo allá” aseguró.