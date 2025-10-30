La UCCuyo mostrará su oferta académica en tres localidades de Calingasta La feria se realizará mañana y recorrerá Barreal, Tamberías y Villa Calingasta para que más alumnos puedan participar

La Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) continúa con su gira por los departamentos alejados para mostrar su oferta educativa. Mañana visitará el departamento Calingasta donde recorrerá tres localidades para que más estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria puedan conocer las carreras presenciales y a distancia que ofrece esta institución.

En esta oportunidad, la feria se realizará en tres turnos y localidades diferentes. Arrancará en el Centro Cultural de Barreal, en ese distrito, con una muestra de todas las carreras que ofrece. Podrán participar tanto los alumnos de esta localidad como de las zonas más cercanas a la misma. La muestra se desarrollará de 11 a 12.

Posteriormente, la oferta se trasladará al edificio escolar donde funciona el Colegio Secundario de Tamberías, en esa localidad, para que los estudiantes de esa zona y otras cercanas también puedan conocer la variada oferta de esta casa de estudios. En este lugar, la feria se realizará en el horario de 14 a 15.

Finalmente, la jornada culminará, de 16 a 17, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la Villa Calingasta para que los colegios secundarios cercanos también puedan acceder a la información de las carreras presenciales y a distancia que pueden cursar en esta institución, de las becas y demás beneficios que ofrece a sus estudiantes.

Desde la universidad informaron que en cada una de las tres instancias de la feria también estará presente el equipo del Consejo de Extensión que lo conforman todas las unidades académicas e Instituto de Formación Docente de esta casa de estudios. Y que están previstas charlas y actividades que ayuden a los jóvenes a conocer la amplia oferta de carreras.