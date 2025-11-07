La UNSJ no baja los brazos por el Radiotelescopio CART: “Esperamos encontrar la voluntad política necesaria para el desarrollo soberano de la ciencia argentina” El rector Tadeo Berenguer contó las acciones que está llevando a cabo la universidad para destrabar el conflicto con Nación.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se reunió este jueves y en la ocasión fue el rector Tadeo Berenguer quien se refirió a la situación del proyecto científico del Radiotelescopio Chino – Argentino (CART) e hizo hincapié en la ausencia de comunicación oficial.

“Ante la falta de comunicación oficial de los organismos intervinientes, la UNSJ continúa con las gestiones que tienden a dar continuidad a la construcción del proyecto científico – astronómico CART”, dijo Berenguer.

“De las reuniones mantenidas esta semana con autoridades de Aduana Argentina y la Embajada de la República Popular China, surgió que se encuentran en el puerto de Buenos Aires cuatro contenedores provenientes de la empresa NWIEE, responsable de la obra del Radiotelescopio y contratada para este fin por la Academia China de Ciencias. El transporte de estos contenedores estuvo a cargo de la empresa Röhlig Logistics, proveedor global para estos servicios”, continuó.

Además, refirió: “La Aduana Argentina definió revisar los contenidos de los cuatro contenedores, que incluyen materiales necesarios para la construcción” y que “actualmente se necesitan realizar trámites aduaneros para conseguir la liberación de la carga, situación que debe ser resuelta entre Aduana y la empresa china”.

Asimismo, el rector de la UNSJ resaltó: “Cabe destacar que la estancia de los contenedores en Aduana Argentina no representa erogación alguna para la UNSJ, por lo descrito anteriormente.

Finalmente, aseguró que “Como Universidad Nacional de San Juan insistimos enfáticamente en la renovación del convenio cuatripartito – CONICET; UNSJ; Gobierno de la Provincia; Academia China de Ciencias – para la continuidad del proyecto científico CART, aún sin respuestas concretas. Esperamos retomar los espacios de diálogo y encontrar la voluntad política necesaria para el desarrollo soberano de la ciencia argentina”.