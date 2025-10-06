La UNSJ y el municipio de San Martín trabajarán juntos para ayudar a los estudiantes secundarios a terminar y continuar los estudios Firmaron un convenio para formalizar acciones académicas, educativas, pedagógicas y de acompañamiento para los alumnos.

Con el objetivo de promover que los alumnos secundarios terminen los estudios y de favorecer la continuidad de los estudios universitarios, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el municipio de San Martín firmaron un convenio para llevar adelante acciones académicas, educativas y de acompañamiento para los estudiantes. El mismo contempla la realización de talleres de alfabetización, entre otras propuestas.

Hace unos días, ambas instituciones firmaron este convenio para formalizar el trabajo en conjunto que busca promover que los estudiantes secundarios terminen el colegio y que ingresen a la universidad, sin que ese traspaso les resulte tan complicado. De esta manera, se implementarán talleres de alfabetización, se fortalecerán las prácticas de extensión universitaria y se evaluará el impacto de las estrategias implementadas a través del seguimiento y la sistematización de experiencias, con el fin de mejorar futuras intervenciones en el ámbito educativo.

En este aspecto, Myriam Arrabal, decana de la FFHA de la UNSJ, adelantó que estudiantes avanzados del Departamento de Letras brindarán talleres de escritura y comprensión lectora a los alumnos del último año de 5 escuelas de San Martín. ‘Queremos acompañarlos en la terminalidad de la secundaria y facilitar el acceso y permanencia en la educación superior’. También agregó se plantea el dictado de cursos de idiomas, específicamente italiano y portugués, en el Instituto de Inglés que ya posee el municipio.

En el Acta Complementaria consta que la esta facultad se compromete a organizar y coordinar acciones académicas- educativas consistentes en cursos, capacitaciones y talleres de nivelación que estarán destinadas a estudiantes que estén cursando los últimos años del nivel secundario. Mientras que el municipio de San Martín se compromete a ‘facilitar la infraestructura edilicia y el equipamiento técnico y tecnológico para el desarrollo de las actividades académicas; a pagar los gastos de transporte o proveer de una movilidad con chofer desde Capital a San Martin, ida y vuelta, para los docentes afectados a las diferentes actividades académicas’, entre otros puntos.

En tanto que la FFHR designará los docentes y alumnos avanzados quienes serán responsables del dictado y la evaluación de cada actividad académica.