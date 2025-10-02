La Vecinal de la Villa San Patricio y su renacimiento de la mano de un todoterreno como presidente La institución chimbera con 66 años de historia vive un presente prometedor gracias al trabajo de todos sus vecinos y la pasión de Cachilo Magallanes.

La Villa San Patricio es marca registrada en Chimbas. El predio de la Vecinal de la calle Formosa vivió tiempos de esplendor en su nacimiento hasta pasadas las décadas del 90. Era polo artísitico, cultural y deportivo. Tenía múltiples actividades involucrando a las 500 casas que forman la Villa. Pero claro, ese esplendor cayó en la desidia y cuando parecía condenada a la desaparición, uno de sus hijos dilectos aceptó el desafío. Así entró a jugar en la San Patricio, Eduardo Cachilo Magallanes. Ex-futbolista, entrenador y ahora dirigente vecinal. Junto a su sobrino Alejandro Brizuela, otro ex-futbolista, lograron la normalización institucional poniendo al día Personería Jurídica y todo lo administrativo.

Con papeles en mano, llegó lo más duro: poner de pie la sede. Desde electricidad, cañerías, luces, paredes. Todo, se hizo de todo en poco tiempo. Hoy, la Villa San Patricio ya tiene su playón polideportivo flamante. Y con multiples usos porque funciona la escuelita de fútbol, se viene el handbol y también el voley. Además, en los Carnavales volvieron los históricos bailes y este domingo, será de Peña Folclórica. Todo esto, buscando generar recursos genuinos. Los costos de las obras son altos y Magallanes se multiplica para poder generarlos.

‘Estamos creciendo gracias a Dios. Acá nos cuesta mucho porque nadie regala nada. Tenemos muchos empresarios chicos que son amigos y siempre aportan. Vendemos pollos los domingos, hacemos torneos de truco, locros, bailes, peñas. Todo suma para la Vecinal y nadie mezquina trabajo nunca. Aca son 100 los socios que pagan su cuota pero tenemos 500 casas en la Villa San Patricio y queremos que se acerquen todos. Así, podemos no solamente recuperar la sede sino hacerla sustentable y útil para todos los vecinos’, remarca Cachilo apartado por un rato de su traje de técnico de Unión de Rawson.



Yendo más adelante, Magallanes insiste en que lo mejor que tiene la San Patricio, son sus vecinos: ‘Nos conocemos todos. Somos familia. Eso nos hace distintos y tenemos que aprovecharlo. Uno se crio acá y emociona ver a todos involucrados. Necesitamos que se animen más, que se acerquen. Esto es de todos y para todos´

Cachilo se reparte entre sus labores como empleado del municipio de Chimbas, técnico de Unión y presidente de la Vecinal: ‘Esto es pasión. Solamente así uno puede repartirse para todo. Pero solo es imposible, esto es equipo en todos los aspectos’.

Por último, Magallanes invitó a todos, vecinos y no vecinos, a disfrutar de la Peña Folclórica de este domigo 5: ‘ Vamos a tener varios artistas como Diego Villegas, el Grillo Malbrán y otros. Queremos tener a la familia de la San Patricio compartiendo, reencontrándose. Ese es el gran capital que tenemos’.