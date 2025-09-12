Lanzan una propuesta para conocer el departamento Sarmiento a través de imágenes: cómo hacer para participar Se trata de un concurso de fotografía que incluye premios en efectivo y la exposición de las obras.

Bajo la consigna ‘Mostremos juntos la esencia de nuestro querido Sarmiento’, el municipio de este departamento lanzó un concurso de fotografía que incluye premios en efectivo, menciones especiales y la exposición de las obras participantes en el Centro Cultural de Sarmiento. Hasta el próximo 27 de septiembre hay tiempo para inscribirse.

El concurso se llama ‘Conociendo a Sarmiento’ y se divide en tres categorías: amateurs, semiprofesional y profesional. Se puede participar hasta con 3 fotos originales y con temáticas de paisajes naturales del departamento (cerros, flora, fauna, etc.); patrimonio histórico y cultural; actividades productivas; fiestas y tradiciones populares; retratos y vida cotidiana en los distintos distritos de esta comuna.

Cada participante podrá enviar hasta 3 fotografías que deben ser originales, inéditas y tomadas dentro del departamento. Se aceptarán imágenes tomadas con cualquier dispositivo digital, acorde a la categoría correspondiente. Se permitirá la edición básica (brillo, contraste, recorte, etc.), pero no fotomontajes ni manipulaciones excesivas. Las obras deberán presentarse en formato GPG o PNG, con un mínimo del 2.000 pixeles.

Los interesados en participar pueden inscribirse ingresando a las redes sociales del municipio de Sarmiento y escanear el código QR que aparece en las mismas. Otra modalidad es enviar un mail al correo habilitado para este certamen exclusivamente: conociendosarmiento@gmail.com.

Este certamen ofrece premios en efectivos para los dos primeros puestos de cada una de las tres categorías (aún no se determina el monto); menciones especiales; certificado de participación para todos; publicación de las obras en redes y medios oficiales; y la exhibición de las mismas en una muestra colectiva que se realizará en el Centro Cultural de Sarmiento.