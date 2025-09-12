Bajo la consigna ‘Mostremos juntos la esencia de nuestro querido Sarmiento’, el municipio de este departamento lanzó un concurso de fotografía que incluye premios en efectivo, menciones especiales y la exposición de las obras participantes en el Centro Cultural de Sarmiento. Hasta el próximo 27 de septiembre hay tiempo para inscribirse.
El concurso se llama ‘Conociendo a Sarmiento’ y se divide en tres categorías: amateurs, semiprofesional y profesional. Se puede participar hasta con 3 fotos originales y con temáticas de paisajes naturales del departamento (cerros, flora, fauna, etc.); patrimonio histórico y cultural; actividades productivas; fiestas y tradiciones populares; retratos y vida cotidiana en los distintos distritos de esta comuna.
Cada participante podrá enviar hasta 3 fotografías que deben ser originales, inéditas y tomadas dentro del departamento. Se aceptarán imágenes tomadas con cualquier dispositivo digital, acorde a la categoría correspondiente. Se permitirá la edición básica (brillo, contraste, recorte, etc.), pero no fotomontajes ni manipulaciones excesivas. Las obras deberán presentarse en formato GPG o PNG, con un mínimo del 2.000 pixeles.
Los interesados en participar pueden inscribirse ingresando a las redes sociales del municipio de Sarmiento y escanear el código QR que aparece en las mismas. Otra modalidad es enviar un mail al correo habilitado para este certamen exclusivamente: conociendosarmiento@gmail.com.
Este certamen ofrece premios en efectivos para los dos primeros puestos de cada una de las tres categorías (aún no se determina el monto); menciones especiales; certificado de participación para todos; publicación de las obras en redes y medios oficiales; y la exhibición de las mismas en una muestra colectiva que se realizará en el Centro Cultural de Sarmiento.