Las cuatro líneas de colectivos que llegan a la nueva sede de la Dirección de Discapacidad Recientemente, la Dirección de Discapacidad se mudó a la sede de Hipólito Yrigoyen y Roca, en Santa Lucía. Cuatro líneas de la RedTulum transitan por el lugar y en breve buscan sumar dos más.

La nueva sede de la Dirección de Discapacidad, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Roca, en Santa Lucía, ya cuenta con conexión directa al transporte público gracias a RedTulum. Frente al edificio se habilitaron paradas de cuatro líneas que permiten llegar de manera rápida y sencilla desde distintos puntos del Gran San Juan y zonas cercanas.

Dos de esas líneas son primarias: Teo 2 y Teo 3, que conectan con la estación Mitre, estación Córdoba, el área de transbordo central y la terminal de ómnibus. Ambas circulan con frecuencias que van de los 7 a los 10 minutos, garantizando un servicio constante.

Las otras dos son secundarias: la 302, que recorre el sur de Santa Lucía, y la 322, que ofrece conexión directa con el aeropuerto. La ubicación estratégica de la sede permite que las unidades tengan su parada justo frente al edificio, favoreciendo la accesibilidad de los usuarios.

Desde la Dirección de Coordinación de RedTulum confirmaron que se evalúa sumar dos recorridos más, uno desde el norte de Santa Lucía y otro desde Caucete, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar la llegada de vecinos de toda la provincia.